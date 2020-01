Vous pouvez activer Apple Pay sur une carte Crédit Agricole

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

16

Nous en parlions la semaine dernière, la banque Crédit Agricole a bel et bien lancé Apple Pay ce mardi 28 janvier dans la France entière.



Les bureaux de la banque avaient reçu un mot en interne pour les prévenir de l'arrivée imminente du service d'Apple, plus de trois ans après son lancement en France. De nombreux utilisateurs ont pu activer Apple Pay sur leur carte CA.

Le Crédit Agricole devient enfin compatible Apple Pay ce 28 janvier

Enfin, Apple Pay est enfin activé pour les clients du Crédit Agricole. il est donc possible d’enregistrer une carte bancaire Crédit Agricole dans l’appli Wallet afin de payer avec votre iPhone ou votre Apple Watch en magasin.



En effet, l’une des dernières grandes banques passe à l’ère du paiement mobile d’Apple qui est accepté par tous les terminaux acceptant le sans contact de nos CB. Par contre, le plafond n’est pas de 20 ou 30€ mais bel et bien du montant de votre plafond de carte.

Comment activer Apple Pay

Si vous client Crédit Agricole, sachez qu’il faut au minimum un iPhone 6 ou iPhone SE. Ensuite, rendez-vous dans l'application Wallet pour ajouter une carte à l’aide du bouton + en haut à droite, Scannez alors votre carte et validez en tapant la date et le CVV. Le tout sera confirmé par un code envoyé par SMS. Relisez notre tutoriel pour plus d’explications.



Désormais, les clients LCL doivent être impatients. En effet, la banque fait partie du groupe Crédit Agricole et devrait prendre la même direction sous peu.



Mise à jour : la page "paiement mobile" du Crédit Agricole vient d'être mise à jour avec le support officiel d'Apple Pay.

Mise à jour 2 : le Crédit Mutuel active également Apple Pay.



