Une université surveille la présence des étudiants via une app

Jusqu'où peut-on aller pour surveiller des étudiants ? Assez loin si on observe le fonctionnement interne de cette université. D'après le média Kansas City Star, une université du Missouri a proposé à certains étudiants possédant un smartphone sous iOS ou Android à installer l'application "SpotterEDU" qui va minutieusement traqué la position de l'étudiant pour faire un rapport de sa présence ou non aux cours.

On a tous déjà eu envie de sécher les cours pour aller au cinéma voir le dernier Star Wars, se faire une journée jeu vidéo, aller à un rencard, aller faire la queue à l'Apple Store pour le dernier iPhone... L'absentéisme est un véritable fléau dans le milieu scolaire, que ça soit en France comme aux États-Unis.

Un directeur d'université a eu une idée pour le moins originale. Il a décidé de surveiller la position de chaque étudiant sur le campus pour vérifier si celui-ci est bien à l'endroit qu'il se doit d'être vis-à-vis de son emploi du temps.

Comme les jeunes ne se séparent jamais de leur smartphone, c'est l'idée parfaite !

Cependant, cela fait polémique...



D'après le média américain :

L'école utilise une technologie cachée et une application sur les smartphones des élèves pour savoir qui est en classe et qui ne l'est pas.

Les responsables affirment que c'est pour le bien des élèves. En outre, le département d'athlétisme de l'université utilise l'application de suivi depuis quatre ans pour tous les athlètes de première année, ainsi que pour tous les athlètes en difficulté scolaire.

Maintenant, à titre de test pilote, l'école étend le programme à tous les nouveaux étudiants du campus pour ce semestre, qui commence mardi. Les professeurs se sont portés volontaires pour que leurs cours fassent partie du test. Leurs étudiants n'auront pas le choix.