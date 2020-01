OnePlus 8 Pro : arrivée de la recharge sans fil ?

Depuis quelques années, OnePlus se fait une place de choix dans le domaine des smartphones, en proposant des appareils performants pour un excellent rapport qualité/prix.



Seulement, et contrairement à la concurrence, la firme n'a toujours pas mis en place la recharge sans fil, ce qui a tendance à étonner. Néanmoins, pour la prochaine version de son téléphone Pro, il se pourrait que la fonctionnalité soit finalement présente.

OnePlus 8 Pro : un appareil avec recharge sans fil

La marque chinoise OnePlus est de plus en plus prise au sérieux dans le secteur du haut de gamme, amenant de belles prouesses dans le milieu. Seulement, il semblerait que la recharge sans fil soit exclue des caractéristiques de ses appareils.



Pour justifier cette absence, le patron de la firme Pete Lau évoque la qualité de recharge OnePlus qui serait "l’une des meilleures", autant que "la recharge sans fil est de loin inférieure".



Mais, selon nos confrères du site web 9to5Google, le fabricant pourrait revoir son jugement puisque OnePlus aurait rejoint la Wireless Power Consortium, qui gère le standard Qi, recharge sans fil utilisé par d’autres marques de smartphones.



Rien d'officiel, on ne sait pas de quand date cette entrée et si elle signe l'officialisation du changement d'avis, mais on image que la firme en prend le chemin.



