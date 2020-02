DHgate : l'app pour acheter en gros et au meilleur prix

DHgate est l'application officielle de la plateforme éponyme qui existe depuis 2004. Elle a été fondée par Diane Wang en Chine et est devenu un leader pour la vente en gros en ligne B2B. Si vous êtes grossiste et que vous cherchez à vous approvisionner au meilleur prix, testez DHgate et ses vendeurs certifiés. Et même si vous êtes un particulier, elle peut vous intéresser.



DHgate : un catalogue gigantesque pour tout un tas de produits

En effet, l’appli DHgate offre une solution alternative pour vos achats en ligne avec des grossistes qui vendent en lot mais aussi à l’unité. Ainsi parmi les 10 millions de clients, une partie est constituée d’individus à la recherche d’un seul exemple de téléphone, d’une robe de mariée, d’une montre ou encore d’un jouet par exemple. Mais évidement, si vous en achetez plusieurs d’un coup, le prix sera diminué. De quoi imaginer s’organiser avec des amis afin de faire de bonnes affaires.



En termes de volumes, DHgate regroupe plus d'un million de grossistes chinois, 40 millions de produits à vendre et 10 millions d'acheteurs provenant de 230 pays et régions. En tout, ce sont 20 millions de produits qui sont référencés.



Pour s’assurer une part de marché conséquente, DHgate a signé des partenariats avec DHL, FedEx et UPS pour la logistique et American Express, MasterCard et Visa pour les services de paiement sécurisés. Sans compter qu’elle propose des services de protection d’entiercement et un financement sur internet.



Le fonctionnement est classique et efficace, et l’ergonomie ne déroutera personne. On cherche un produit, on consulte la fiche détaillée et on passe à l’achat en quelques clics.



Les catégories de shopping incluent :

Électronique

Téléphones portables

Vêtements et accessoires

Maison & Jardin

Bijoux

Accessoires de mode

Montres

Jouets & Loisirs

Chaussures

Enfin, notez que ce concurrent de AliExpress et autre marketplace est entièrement traduit en français.

