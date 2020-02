Apple Arcade : Deux nouvelles publicités

Il y a 11 min (Màj il y a 3 min)

Julien Russo

Apple veut que tout le monde le sache, il y a un superbe service de jeu avec abonnement dans l'App Store pour les possesseurs d'iPhone, d'iPad, de Mac et d'Apple TV. Après avoir intégré les personnages stars d'Apple Arcade sur la page d'accueil de son site en version américaine, Apple vient de publier sur sa chaine YouTube il y a quelques instants deux nouvelles publicités que vous verrez prochainement à la télévision !



Apple Arcade, l'endroit parfait pour les joueurs

C'est à travers une toute nouvelle campagne publicitaire que la firme de Cupertino présente son service Apple Arcade. Dans la première pub, on retrouve des joueurs sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV dans différentes situations. On peut par exemple voir une adolescente jouer avec son iPad dans la voiture, un employé de restauration s'amuser pendant sa pause et même une personne se divertir pendant son vol.

Ce qu'il y a en commun avec tous ses utilisateurs s'amusant avec les jeux du catalogue d'Apple Arcade, c'est la musique "Welcome to my world" de Dean Martin. Une musique choisie par hasard ? Pas vraiment, puisqu'aux yeux de la firme californienne, Apple Arcade est un monde passionnant et unique grâce à sa diversité des thématiques de jeux.

Dans la seconde publicité, on retrouve le héros du célèbre jeu "Oceanhorn 2" qui a rencontré un succès phénoménal sur Apple Arcade depuis que le service est disponible.

La pub est particulière puisqu'on voit le personnage principal (AirPods aux oreilles) faire un "Livestream". Il joue à son propre jeu sur iMac et s'adresse directement à ses viewers, comme un live Twitch !

Malheureusement, son live est rapidement interrompu suite à l'arrivée de son père furieux qui ouvre la porte de sa chambre. Cette promotion est particulièrement bien pensée, puisqu'on a un aperçu du gameplay avec quelques explications sur le jeu.

Apple a insisté sur le fait qu'un mois gratuit est offert pour les nouveaux abonnés souhaitant tester le service et qu'aucun des jeux n'avait de publicité ou d'achat-in-app. Des arguments intéressants dans un monde où les développeurs abusent des achats intégrés pour monter en niveau ou acheter de la monnaie virtuelle.

Au-delà de la période d'essai, Apple Arcade est facturée 4,99€/mois sans engagement. Attention, ce service rend addict !