Les nouvelles applications : Doubletake, Replica, Tangerine

Tangerine (v1.0.3, 43 Mo, iOS 13.0, Bitdreams OU)



Tangerine vous permet de suivre vos habitudes et vos humeurs et vous aide à organiser vos routines quotidiennes, à atteindre vos objectifs personnels et à prendre du recul sur votre vie.



La vie est trop compliquée. Nous avons donc conçu une application pour vous aider à la simplifier. Tangerine vous aide non seulement à développer des habitudes saines, mais aussi (et surtout) à vous y tenir. Il était temps que vous repreniez le contrôle de votre vie !



Consultez vos séries d'accomplissements en cours, vos objectifs, vos notes et l'historique/le taux d'accomplissement de chaque habitude que vous suivez. Obtenez une vision globale de votre performance et motivez-vous à en faire encore plus...

Télécharger l'app gratuite Tangerine