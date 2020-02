Performance mobile 2019 : Orange numéro 1 du podium nperf

Sur la totalité de l'année 2019, l'outil de mesure de débit nperf a réussi à déterminer quel était le meilleur opérateur mobile en ce qui concerne le taux de réussite, le débit descendant, le débit montant, le temps de réponse, la navigation internet et le streaming vidéo YouTube. Le résultat est très favorable pour Orange, il l'est moins pour Free Mobile et SFR qui sont loin derrière.

1 million de tests effectués ont rendu possible de classement

Si nperf dévoile ces données, c'est grâce à ses utilisateurs de plus en plus nombreux chaque année. Chaque test qui est effectué depuis l'application disponible sur iOS et Android est enregistré pour après être compté dans les statistiques globales pour désigner l'opérateur apportant la meilleure qualité de réseau sur l'année précédente.

En 2017 le premier était Orange, en 2018 le premier était aussi Orange et comme on dit "jamais 2 sans 3" : en 2019 c'est aussi Orange qui est numéro 1 sur tous les indicateurs du classement !

Comme vous pouvez le constater, l'opérateur de Stéphane Richard réalise les meilleures performances. Les débits descendants mesurés ont été en moyenne à 45,95 Mb/s et les débits montants à 10,33 Mb/s. Le temps de réponse (autre point important pour les gamers) est aussi très satisfaisant, puisqu'il est le plus bas à 47,62 ms.

Le seul opérateur qui arrive "à peu près" à tenir tête à Orange, c'est Bouygues Télécom qui se classe en seconde position du classement nperf 2019.

Du côté de SFR et Free Mobile, les résultats ne sont quand même pas catastrophiques, mais pourraient faire changer d'avis un abonné qui privilégie la qualité du réseau, plutôt que le prix de son abonnement.

Les opérateurs progressent

Dans les commentaires ajoutés par nperf, le site spécialisé dans les tests de débit informe que les opérateurs français progressent malgré un marché très concurrentiel. Les investissements ont été importants sur la 4G et ils devraient l'être aussi sur la 5G.

Nous avons les performances parmi les plus élevées du monde d'après nperf. En effet, nos voisins européens n'atteignent pas des débits descendants et montants comme ça l'est en France. Le rapport affirme que le débit descendant a progressé de +14% en seulement 1 an. Il devrait être encore plus important grâce à l'arrivée de la 5G prochainement en France.

Des répartitions de tests équilibrés chez chaque opérateur

On pourrait se dire, nperf se base sur un million de tests de débit, mais en réalité quelle est la répartition des tests chez chaque opérateur ? Puisque si chez Free Mobile il y a eu 220 000 tests et 500 000 chez Orange, les mauvais tests des abonnés Free Mobile compteront plus que ceux d'Orange.

En réalité, cela est très équitable d'après les données que fourni nperf :

Il sera intéressant d'observer les évolutions de ces données à compter de début 2021 quand les premiers tests de débit en 5G seront effectués, on imagine qu'ils seront nombreux puisque les consommateurs voudront vérifier en masse la différence avec la 4G.



