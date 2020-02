Le DAS de l'iPhone 11 Pro fait polémique

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Une fois d'accord, mais deux fois ça fait quand même beaucoup. Apple est une nouvelle fois confronté à des accusations concernant le DAS (débit d'absorption spécifique) de l'iPhone 11 Pro. Un laboratoire américain indépendant vient de confirmer que le dernier smartphone d'Apple serait clairement dans l'abus avec un DAS de 3,8 W/kg au lieu du 1,6 W/kg maximum autorisé.

Le laboratoire est catégorique, Apple ment concernant le DAS de l'iPhone 11 Pro

Le DAS est un élément important à prendre en compte lors de l'achat d'un smartphone. Il s'agit d'un indice de puissance d'un flux d'énergie véhiculée par les ondes radiofréquences. En bref, pour faire plus simple, plus le DAS de votre smartphone est élevé, plus c'est néfaste pour le corps humain. Cependant, à l'heure actuelle, rien ne prouve scientifiquement que cela peut déclencher des problèmes de santé. Malgré tout, mieux vaut quand même prendre ses précautions plutôt que d'attendre un rapport qui dirait "tout compte fait, on aurait dû éviter les appareils ayant un DAS élevé".

Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que s'il y a des limitations, ce n'est pas pour rien !



Les États-Unis et l'Europe ont des visions différentes à propos du débit d'absorption spécifique, aux USA c'est la FCC (commission fédérale des communications) qui fixe la limite, elle exige un DAS inférieur à 1,6 W/kg quand l'Union européenne est plus souple avec 2 W/kg.

Chaque fabricant d'appareils (smartphones, tablettes...) est tenu de respecter ces limites au risque d'être sanctionné.

Le respect du DAS n'a jamais été le point fort de l'iPhone, d'après de nombreux experts. Il y a 2 mois, le Chicago Tribune avait fait le buzz en déclarant que l'iPhone 7 était dans l'abus total au niveau du DAS, d'après une expertise effectuée en laboratoire. Apple avait alors remis les points sur les "i" en affirmant et prouvant que cette déclaration était complètement fausse.

On n'en avait depuis plus entendu parler.



Cependant, coup de théâtre ! Un nouveau rapport provenant du RF Exposure Lab a dévoilé aujourd'hui que l'iPhone 11 Pro exposerait ses utilisateurs à un DAS de 3,8 W/kg soit 2,2 W/kg en trop par rapport à la limite de la FCC et 1,8 W/kg en trop par rapport à la limite de l'Union européenne.

Un scandale qui va coûter cher à l'image de l'iPhone 11 Pro, puisque de nombreux consommateurs sont persuadés de la dangerosité d'un débit d'absorption spécifique élevé et privilégie l'achat d'un smartphone au DAS le plus bas.

Comment se passe un test en laboratoire ?

Pour attester sa déclaration, RF Exposure Tab affirme avoir réalisé ses tests en suivant soigneusement toutes les directives strictes de la commission fédérale des communications aux États-Unis.

En quoi consistent réellement ces tests ? Vous êtes dans une pièce avec un environnement propice à ce type d'expérimentation et vous devez tenir l'iPhone à 5mm d'un mannequin rempli de capteurs qui va détecter le DAS et communiquer un rapport précis. Chose importante, le mannequin n'est pas du tout celui qu'on trouve dans les boutiques de vêtements, non il est spécialement conçu pour simuler la peau humaine.



Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une nouvelle révélation qui va faire du mal à l'image d'Apple qui n'a vraiment pas besoin de cela sachant que les ventes d'iPhone 11 Pro sont très en forme après une année 2019 difficile.



Pour rappel, le DAS de l'iPhone 11 Pro est annoncé officiellement par Apple à 0,95 W/kg ce qui est extrêmement bas comparé à la révélation du laboratoire indépendant.



Source