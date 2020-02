Twitter se lance à la chasse aux faux contenus

Nouvelle politique du côté du réseau social Twitter (v8.7, 117 Mo, iOS 11.0) avec une nouvelle annonce provenant de ses dirigeants : ces derniers ont décidé de faire face aux contenus médias manipulés et falsifiés.



Mais, qu'est-ce qu'un média manipulé et falsifié ? Tout simplement du contenu modifié comme des vidéos deepfake ou tout autre montage qui trompe l'utilisateur.



La nouvelle politique interdira les faux médias qui pourraient causer "un préjudice grave".

Twitter veut arrêter les médias trompeurs

Ces dernières heures, quand on parle de Twitter, on a tendance à pointer du doigt l'arrivée de Booba et ses piques qui semblent être un véritable évènement sur le réseau social.



Pourtant, le réseau social vient de faire une annonce, comme le rapportent nos confrères de The Verge : ces derniers vont se concentrer sur la lutte des médias manipulés.



Si un utilisateur et son montage sont "susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité publique ou de causer un préjudice grave", il sera tout simplement supprimé du réseau social. Si le tweet entre dans une des deux catégories, il sera simplement étiqueté comme tel et un avertissement sera affiché pour les utilisateurs voyant ce dernier dans leur timeline.

Notre objectif en faisant ces évaluations est de comprendre si quelqu'un sur Twitter qui fait simplement défiler leur chronologie a suffisamment d'informations pour comprendre si le média partagé dans un tweet est ou n'est pas ce qu'il prétend être.

Début de la mise en place dès le 5 mars prochain !

