L’outil de jailbreak CheckRa1n est prêt en version Windows

C'était annoncé depuis quelques semaines, le jailbreak CheckRa1n pour iOS 13 va enfin pouvoir être exécuté sur les PC Windows. Sorti initialement sur Mac puis tout récemment sur Linux, le jailbreak basé sur la faille matérielle Checkm8 compatible jusqu'à iOS 13.3.1 est prêt pour Windows. C’est lors de la conférence BlueHat IL que l’information a été communiquée.

Une version de Checkra1n sur PC a été démontrée grâce à une vidéo qui permet de constater que tout est fonctionnel. Le hacker Raz Mashat a réussi à jailbreaker un iPhone connecté à un ordinateur sous Windows par un câble USB Lightning.

Checkra1n for Windows first demo!!

Won’t be released today pic.twitter.com/MgTA2spWk3