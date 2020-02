Bons plans iOS : Stardew Valley, Little Luca, PAUSE

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Stardew Valley, Little Luca. L'occasion d'économiser 30,2€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

PAUSE (v1.6, 85 Mo, iOS 9.0, PauseAble) passe de 2,29 € à gratuit.



PAUSE est une app de relaxation qui utilise la technique de "pleine conscience" et qui va vous aider à vous concentrer.



Ainsi, si vous avez des problèmes pour faire une tâche sans divaguer ou que vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, c'est le compagnon parfait.



Les + : Basé sur une technique brevetée Télécharger l'app gratuite PAUSE





Studio Music Player (v1.8.3, 20 Mo, iOS 8.0, Ivan Kovalenko) passe de 1,09 € à gratuit.



Un lecteur musical proposant des réglages poussés selon vos écouteurs ou enceintes. Idéal pour ceux qui veulent tirer profit de leur dernière acquisition et qui s'y connaissent un minimum en son. Par contre, l'application ne gère pas le contenu Apple Music et nécessite d'importer vos morceaux depuis iTunes via ordinateur.



Les + : Un ensemble de réglages professionnels

Son HD Télécharger l'app gratuite Studio Music Player





Piercing Photo Editor FX (v1.0, 40 Mo, iOS 9.0, Michal Stachyra) passe de 3,49 € à gratuit.



Cette application vous permet d'essayer des piercings, sans aucune douleur, et ce sur tout votre corps ! En utilisant le testeur, vous vous sentirez comme dans un salon virtuel ou dans une machine à photomaton pour observer votre nouveau look.



Il suffit de choisir une photo de votre galerie ou d’en prendre une avec l’appareil photo, de choisir le motif qui correspond à votre style, de faire pivoter, de redimensionner, d’enregistrer et le tour est joué !



Les + : Pour ceux qui hésitent... Télécharger l'app gratuite Piercing Photo Editor FX





JEUX GRATUITS iOS :

She Sees Red (Aventure, v1.2, 2,1 Go, iOS 8.0, Rhinotales) passe de 3,49 € à gratuit.



Quelqu'un a tué plusieurs personnes dans une boite de nuit populaire. Un détective solitaire, qui a été désigné à l'affaire, suit chaque indice… où qu'ils puissent mener. Dans ce thriller interactif, RIEN n’est ce qu’il semble être!



Prenez des décisions. Changez le sujet. Devenez un détective. Vivez des expériences multiples et implantez-vous dans l’esprit d’un tueur dans ce film interactif sanglant She Sees Red. Votre enquête commence maintenant! Télécharger le jeu gratuit She Sees Red





Office Story (Simulation, v2.1.1, 159 Mo, iOS 9.0, Global Sculptor, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Essayez de transformer une start-up de garage en une grande compagnie (ça vous rappelle quelque chose ?) dans ce jeu de gestion sur le thème du développement d'applications mobiles. Pour y parvenir, vous devrez prendre des décisions stratégiques, acheter des tables, embaucher des gens et les former !



Ses graphismes 3D de qualité permettent à Office Story de se démarquer des concurrents comme Game Dev Story par exemple.



Les + : Beau

Facile d'accès Télécharger le jeu gratuit Office Story





Little Luca (Aventure / Casse-tête, v1.5, 27 Mo, iOS 9.0, Rikard Wissing) passe de 3,49 € à gratuit.



Little Luca a besoin de votre aide pour récupérer les étoiles et rétablir le ciel nocturne. Voici une aventure sous forme de physics puzzle intelligent et très relevé qui compte 3 mondes et 90 niveaux.



Little Luca est un jeu charmant, innovateur et magnifique, où la simplicité cache une vraie profondeur de jeu.



Les + : Votre cerveau va travailler

Vos yeux diront merci

Vos oreilles aussi Télécharger le jeu gratuit Little Luca





PROMOS iOS :

Braveland Wizard (Stratégie / Aventure, v1.1.5, 390 Mo, iOS 6.0, Tortuga Team) passe de 5,49 € à 0,99 €.



Voici la suite de Braveland, ce jeu de stratégie inspiré par Heroes of Might and Magic : la nouvelle héroïne est une sorcière.



De nouvelles unités sont disponibles, de nombreux artéfacts ont été ajoutés mais il faut surtout noter la présence de donjons aléatoires plein de récompenses.



Les + : La suite du classique

Prenant Télécharger Braveland Wizard à 0,99 €





Abalone (Jeux de société / Stratégie, v2.0.3, 49 Mo, iOS 7.0, Asmodee Digital) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Découvrez la nouvelle version de Abalone avec des visuels inédits inspirés par la nouvelle édition du célèbre jeu tactique. Avec son plateau hexagonal et ses billes de couleurs noires et blanches, Abalone est un incontournable depuis près de 30 ans.



Dans ce jeu de société abstrait, le but est simple : éjecter les billes de son adversaire hors du plateau ! Mais attention, la route de l’apprentissage est ardue, le calme est de mise pour relever les défis !



Les + : Si vous aimez la stratégie

Une valeur sûre Télécharger Abalone à 2,29 €