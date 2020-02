N26 : La banque est contrainte de quitter le Royaume-Uni et va fermer tous les comptes

Alors que les Anglais se sont réjouis (pour la plupart) du départ de l'Union européenne, les premières conséquences commencent à tomber. La célèbre néobanque N26 a annoncé être contrainte de devoir quitter le Royaume-Uni et abandonner tous ses clients.

Sa licence bancaire européenne pose problème

Le départ de l'Europe apporte déjà des points positifs au Royaume-Uni, mais aussi des points négatifs qui sont inévitables.

La néobanque N26 a annoncé à ses clients résidants au Royaume-Uni que leur compte va être clôturé le 15 avril 2020 puisque l'établissement bancaire détient une licence bancaire européenne qui lui interdit d'opérer au Royaume-Uni, maintenant que le pays est sorti de l'Union européenne.



La banque a expliqué dans un court communiqué que cette décision n'était pas de son propre fait, mais qu'elle était obligée de suivre les directives qui proviennent de l'accord signé pour obtenir sa licence bancaire européenne.

Cette décision va probablement faire plaisir aux banques concurrentes qui avaient perdu beaucoup de clients qui étaient partis vers N26 pour avoir une banque moins coûteuse, plus connectée et plus moderne !

La déception doit être énorme chez N26 puisque ses offres bancaires fonctionnaient à la perfection au Royaume-Uni. Il y a quelques mois, N26 avait annoncé qu'elle gagnait un millier de nouveaux clients par jour.



Malgré tout cela, N26 reste optimiste : "Pour l'avenir, nous voyons des conditions idéales pour l'innovation et la disruption de l'industrie sur des marchés harmonisés à travers l'Europe, ainsi qu'un énorme potentiel dans de grands marchés uniques comme les États-Unis et d'autres. Nous continuerons naturellement de nous concentrer sur la croissance au sein de l'Union européenne, le renforcement de notre présence aux États-Unis et le développement de nos produits pour les clients du monde entier".



À aucun moment N26 a exprimé que son aventure était définitivement terminée au Royaume-Uni. Il reste donc possible que la banque trouve une solution et fasse son grand retour dans les prochaines années.

