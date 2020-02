Bons plans iOS : Stardew Valley, My Gratitude Journal, Office Story

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Stardew Valley, My Gratitude Journal. L'occasion d'économiser 28,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Discovr (v6.1, 48 Mo, iOS 10.0, David McKinney Pty Ltd) passe de 3,49 € à gratuit.



Une superbe application (en anglais) qui vous permettra de découvrir des artistes avec une nouvelle approche plus originale que les autres applications.



L'app va vous afficher des groupes similaires à ceux que vous aimez, et vous pourrez écouter un aperçu de leur musique.



Les + : Si vous êtes friands de découverte Télécharger l'app gratuite Discovr





Calcvier (v1.3.2, 4 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,29 € à gratuit.



Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





My Gratitude Journal (v1.8.11, 76 Mo, iOS 9.0, Happy Tapper) passe de 3,49 € à gratuit.



Il est toujours bon d'avoir un endroit où écrire la gratitude et les bons points de votre vie pour améliorer votre humeur.



My Gratitude Journal est votre journal privé et sécurisé pour écrire les meilleurs moments de votre vie.



Les + : Bon pour le moral

Belle app ! Télécharger l'app gratuite My Gratitude Journal





JEUX GRATUITS iOS :

Office Story (Simulation, v2.1.1, 159 Mo, iOS 9.0, Global Sculptor, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Essayez de transformer une start-up de garage en une grande compagnie (ça vous rappelle quelque chose ?) dans ce jeu de gestion sur le thème du développement d'applications mobiles. Pour y parvenir, vous devrez prendre des décisions stratégiques, acheter des tables, embaucher des gens et les former !



Ses graphismes 3D de qualité permettent à Office Story de se démarquer des concurrents comme Game Dev Story par exemple.



Les + : Beau

Facile d'accès Télécharger le jeu gratuit Office Story





100 Balls 3D (, v1.7, 35 Mo, iOS 8.0, Giedrius Talzunas) passe de 2,29 € à gratuit.



Préparez-vous pour une expérience de jeu amusante, addictive et stimulante avec 100 Balls 3D ! Extrêmement populaire, 100 Balls est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser.



Commencez par appuyer sur votre écran pour ouvrir une sorte de «trappe» au fond d'un conteneur. Le conteneur étant suspendu dans les airs, les balles sont tirées par gravité vers le sol. Il suffit de faire tomber les balles de couleur dans le panier respectif.



Les + : Indémodable

De nombreux niveaux Télécharger le jeu gratuit 100 Balls 3D





PROMOS iOS :

Step Out! (v2.2, 66 Mo, iOS 10.0, WeHelp) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Du mal à vous réveiller le matin ? Découvrez l'application Step Out!, un réveil qui va s'assurer que vous soyez bien réveillé ! En effet, l’unique façon de l’éteindre est de vous déplacer avec le téléphone.



Les + : Efficace pour ceux qui ont du mal à se réveiller le matin ! Télécharger Step Out! à 1,09 €





Trail Boss BMX (Course / Sports, v1.0.3, 697 Mo, iOS 12.0, Yeah Us!) passe de 4,49 € à 3,49 €.



Comme vous vous en doutez, Trail Boss est prétexte à enfourcher votre vélo à travers des niveaux de plus en plus difficiles tout en réalisant des cascades plus que périlleuses. Arriver à la fin de chaque niveau en réalisant des combos énormes n'est pas une mince affaire.



Devant vous, 40 niveaux en 3D conçus à la main et plusieurs manières d'arriver au bout. Pour pimenter ce jeu plutôt typé arcade, Yeah US, édité ici par Noodlecake, a ajouté pas moins de 360 défis à réaliser. Si les premiers sont simples, la difficulté augmente rapidement avec des missions complètement loufoques comme du tir ou de la chasse animale...



Les + : Totalement déjanté

Durée de vie Télécharger Trail Boss BMX à 3,49 €





Stardew Valley (Simulation / Jeux de rôle, v1.37, 337 Mo, iOS 10.0, Chucklefish Limited) passe de 8,99 € à 5,49 €.

Stardew Valley est un jeu de type Harvest Moon qui consiste à gérer sa ferme sous divers angles qui vont vous tenir en haleine des heures durant. En effet, outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc.



A chaque fois, on se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux.



Les + : L'un des meilleurs jeux de 2018

Des mises à jour régulières

Un look rétro superbe Télécharger Stardew Valley à 5,49 €