iPhone 12 : Le lancement en danger à cause du coronavirus ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Ça va faire plusieurs semaines qu'on cherche à savoir quel va être le réel impact du Coronavirus sur le lancement des produits Apple et même sur l'état des stocks des produits déjà disponibles. Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile d'avoir des informations fiables. Cependant, selon un nouveau rapport l'iPhone 9 devrait bien s'en sortir, alors qu'il y a un énorme risque pour l'iPhone 12.

L'iPhone 9 c'est bon, l'iPhone 12 c'est une autre histoire...

La situation est très compliquée pour les constructeurs ayant choisi le "Made in China", en effet depuis le début de la crise et les dizaines de milliers de personnes infectées par le virus, toutes les usines de productions en Chine ne tournent plus à 100% de leur effectif, certaines sont à 90%, d'autres sont en dessous des 50% et d'autres sont complètement fermés puisque les employés sont à l'étranger ne veulent pas rentrer en Chine ou restent tout simplement confinés chez eux.



Nous pensons bien évidemment aux Chinois qui vivent dans la peur constante depuis début janvier et espérons que cela se termine rapidement afin qu'ils reprennent une vie normale. Du côté des grandes entreprises, on a également hâte que cette crise cesse, puisque cela rend la production des produits high-tech quasiment impossible.



D'après un récent rapport émis par Digitimes, la sortie de l'iPhone 9 ne serait pas impactée par le coronavirus et les usines à l'arrêt. Mais pour l'iPhone 12 (qui devrait être commercialisé à partir de septembre, voir octobre 2020), la situation est plus grave.

La sortie du prochain smartphone haut de gamme d'Apple devrait particulièrement être difficile, puisque les stocks seront presque inexistants. Pour assurer un nombre d'iPhone suffisant pour un lancement, il faut que la firme de Cupertino lance la production quelques mois avant l'été, sauf que d'après ce rapport, le coronavirus a complètement décalé le calendrier soigneusement organisé par Apple, ce qui chamboulerait fortement les plans de la firme californienne.

L'autre point négatif concerne les voyages des ingénieurs d'Apple. Quand une entreprise prévoit de lancer un nouveau produit, elle envoie des ingénieurs en Chine pour aider au développement de l'appareil. Mais comment voulez-vous envoyer une équipe d'ingénieur dans un pays submergé par une épidémie ? Ce serait irresponsable.



Plusieurs rumeurs affirment que les chaines de production proposeraient à leurs salariés de faire prochainement des heures supplémentaires pour rattraper tout le temps perdu à cause du coronavirus. Ce qui pourrait permettre de récupérer les pots cassés.

Comme d'habitude, il faut prendre en compte que les rapports ne veulent pas forcément dire la vérité et proviennent "d'indiscrétions" des chaines de productions. De plus, ces derniers temps Digitimes n'a pas eu vraiment de bons résultats dans ses "prédictions".