Le Mobile World Congress 2020 annulé par la GSMA

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

Guillaume Gabriel

Chaque année, la belle ville espagnole de Barcelone héberge l'un des évènements high-tech les plus attendus dans le monde : le MWC 2020. L'occasion pour les constructeurs de faire la présentation de leurs nouveaux produits, mais également de découvrir des start-ups avec des concepts étonnants.



Un salon sous le signe de la bonne humeur, du soleil et de la fiesta qui, finalement, ne se fera pas cette année. La raison ? La menace du coronavirus, de plus en plus présente...



Une terrible nouvelle pour la ville et pour les organisateurs du MWC, officialisée par la GSMA.

Le Mobile World Congress 2020 est annulé

Il faut dire que ce n'est pas réellement une surprise... Ces derniers jours, de nombreux groupes ont annoncé qu'ils renonçaient à se rendre au célèbre salon, pour éviter d'éventuels problèmes liés à l'épidémie.



Intel, MediaTek, Sony, Facebook ou encore Cisco faisaient partie de cette liste, qui semble avoir fait cogiter les organisateurs. John Hoffman, CEO de la GSMA, s'explique :

Les inquiétudes mondiales concernant l'épidémie de coronavirus, les problèmes de déplacement et d'autres éléments rendent impossible la tenue de l'événement

De nouvelles informations arrivent...



