Qonto : une nouvelle carte premium X pour les pros

Il y a 34 min (Màj il y a 34 min)

Guillaume Gabriel

Si vous ne connaissez pas encore la néobanque Qonto (v2.10.0, 156 Mo, iOS 11.0), il faut savoir que l'on parle d'une app bancaire à moindres frais pour votre entreprise, que ce soit une PME ou une auto-entreprise.



Les retours sur la banque sont excellents, puisque l'inscription se fait très rapidement et les démarches sont simples. Le gros plus, c'est que les responsables de Qonto apportent de façon régulière de nouvelles fonctionnalités et même de nouveaux produits.



Jusqu'à présent, après souscription au service, nous avions la possibilité entre une carte bancaire "basique" et la carte Plus, avec quelques avantages en plus. Mais, depuis aujourd'hui, les responsables lancent la carte premium X, qui va encore plus loin.

Qonto lance une nouvelle carte premium

Ainsi, en plus du forfait mensuel de 29€ par mois pour le compte le plus basique, il est possible d'ajouter des frais de 20€ pour bénéficier de la nouvelle carte X.

Nous avons repensé et transformé la matière pour créer une carte en métal de 14 grammes au caractère et à la technologie uniques. Un équilibre entre force et élégance.

Pour les professionnels se rendant souvent à l'étranger, la carte vaut réellement le coup puisqu'elle supprimer les frais de paiement avec une promesse : tous vos paiements à l'étranger sont au taux de change réel, sans aucune commission.



Les retraits aux distributeurs automatiques sont gratuits et illimités, avec des limites de paiements allant jusqu’à 60 000 € et des limites de retrait jusqu’à 3 000 € par période de 30 jours.







La carte possède également des services premium, comme la possibilité d'accéder à plus de 1100 lounges à travers le monde pour profiter de chaque aéroport. Également, l'application se transforme en concierge avec le lancement d'un assistant personnel qui s'occupe notamment d'organiser vos voyages.



Pour les possesseurs de la petite nouvelle, des assurances sont également comprises. Bravo Qonto !





