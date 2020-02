Une vidéo 4K tournée sur l'iPhone 11 Pro Max, vous fait découvrir l'Égypte

Vous le savez, l'iPhone 11 Pro a des caractéristiques fantastiques en ce qui concerne les photos et les vidéos. Tout comme Apple, les utilisateurs qui possèdent la dernière génération du smartphone d'Apple adorent monter et réaliser des vidéos pour après les partager sur YouTube !

À la découverte de l'Égypte en 4K

La chaîne YouTube Travel Shotfilms a réalisé une vidéo de 2:29 pour vous faire découvrir l'Égypte et au passage les performances du dernier iPhone. La totalité du petit film a été tourné à l'iPhone 11 Pro Max et il faut l'avouer, le rendu est impressionnant.

Le YouTubeur a eu la chance de voyager à côté du Caire et en a profité de prendre en vidéo les plus beaux endroits qu'il a pu découvrir.

L’auteur de la vidéo explique : "Je suis allé en Égypte avec le nouvel iPhone 11 Pro Max pour le mettre à l'épreuve. L'objectif de cette vidéo est de livrer un récit visuel présentant mon voyage en Égypte à travers un voyage épique".