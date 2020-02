Et si l'iPhone 9 ressemblait à cela ?

Il y a 5 heures

William Teixeira

5

L'existence d'un futur iPhone 9 (ou iPhone SE 2) n'est plus un secret, nous avons énormément d'informations, comme la date approximative de sa présentation, son prix de démarrage et même ses prévisions de ventes pour l'année 2020. En ce qui concerne l'iPhone 9 en lui même aucune fuite de photos ou tout autre visuel n’a circulé sur le net pour l'instant. On peut donc s'en tenir qu'à des concepts.

Un concept qui se base sur les rumeurs

Pour l'instant, ce sont les personnes qui font fonctionner leur imagination qui font le buzz, avec ce qu'on appelle des concepts. Le principe est simple, il suffit de prendre les rumeurs véhiculées par des sources indiscrètes des chaines de productions en Chine, en Taiwan et en Inde (ou des analystes comme Ming-Chi Kuo) et d'en faire des "fiches produits" présentant une potentielle future génération d'iPhone.



À ce petit jeu Svetapple.sk a sorti quelque chose de plutôt crédible, puisqu'il a repris toutes les rumeurs autour de l'iPhone 9 et n'en a pas trop fait, ce qui rend le concept plus probable de se réaliser.

Red, black and white

Trois couleurs pour ce concept d'iPhone 9. On retrouve une version rouge, blanche et noire, des couleurs déjà aperçues dans de précédentes versions d'iPhone. Comme vous pouvez le constater, le logo d'Apple a été mis au milieu et n'est plus centré vers le haut, le nouvel iPhone d'entrée de gamme reprendrait les codes esthétiques des iPhone 11.



Au niveau de la caméra arrière, Apple aurait fait soft, puisqu'on retrouve du 12 mégapixels, un mode portrait, une stabilisation d'image... Pour la caméra avant, on retrouve du 7 mégapixels avec un mode portrait. Des performances "basiques", mais bon, c'est plutôt normal puisqu'il serait commercialisé à partir de 399 dollars d'après les rumeurs.



Ce qui parait un peu moins probable concerne l'écran. La firme de Cupertino remettrait les bords quand la tendance est passée aux écrans sans bords (même pour les smartphones inférieurs à 500 dollars). Un peu difficile à croire. C'est certainement le point faible de ce concept.

Poursuivons avec l'écran, on retrouverait une taille de 4.7 pouces avec du Retina HD Display. Une taille qui pourrait freiner les ventes de l'iPhone 9. Pour la qualité de l'écran, ne nous attendons clairement pas à de l'OLED pour un modèle à ce prix-là. C'est trop coûteux et on voit mal Apple se dire "ce n’est pas grave, on va un peu sacrifier notre marge de bénéfice".

Dernier point intéressant, l'écran aurait le Haptic Touch, comme pour les derniers iPhone sortis en septembre 2019.

L'authentification et les composants internes

Pas de reconnaissance faciale, mais le retour du Touch ID qui est moins cher dans le coût final de l'iPhone. Le bouton Home serait également de retour pour justement héberger le capteur qui permet de vérifier votre empreinte.

À l'intérieur de l'iPhone 9, on retrouve la puce A13 Bionic qui réalise déjà des performances à couper le souffle sur les iPhone 11. Une RAM de 3Go (ce qui est très faible), une capacité de 64 Go et 128 Go et une certification d'étanchéité IP67, ce qui permet d'immerger l'iPhone jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes maximum.



À vérifier si Svetapple.sk voit juste, mais ce concept semble bien avoir repris toutes les rumeurs qu'on a pu vous publier depuis ces derniers mois.

On espère quand même que la firme de Cupertino proposera un écran sans bord, puisque sinon ça serait faire un retour en arrière !