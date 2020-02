L'app Microsoft Office qui regroupe Word, Excel et PowerPoint est là

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

2

Après plusieurs mois de bêta, l'application Microsoft Office (v2.34, 361 Mo, iOS 12.0) est finalement disponible pour tous sur l'App Store ! Pour rappel, cette dernière regroupe les trois outils de la firme américaine : Word, Excel et PowerPoint.



La belle nouvelle avec cette application tout-en-un, c'est son faible poids et l'intégration de fonctionnalités inédites comme la possibilité de convertir des photos de documents ou de tableaux en fichiers Word et Excel.

Microsoft Office est disponible sur l'App Store

La nouvelle application Office combine Word, Excel et PowerPoint pour que vous puissiez accomplir aisément vos tâches sur un téléphone. Elle vous permet d’accéder à des fonctionnalités conçues spécifiquement pour les appareils mobiles et d’en faire davantage à partir d’une seule application. Elle regroupe les fonctionnalités des applications mobiles Word, Excel et PowerPoint existantes, tout en mobilisant moins d’espace sur le téléphone que ces trois applications utilisées séparément.

La petite nouvelle possède également un nouvel onglet Actions permettant d’effectuer des tâches mobiles variées sans changer d’application, comme la signature de PDF et la numérisation de codes QR.



L'application Microsoft Office est disponible gratuitement dès à présent sur l'App Store, avec différents abonnements intégrés allant de 6,99€ à 9,99€.

