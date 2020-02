CarKey : il sera possible de partager des clés virtuelles

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Lors de la parution de la première bêta d'iOS 13.4, une nouvelle fonctionnalité a vu le jour du côté des appareils à la Pomme, ou du moins, cette dernière a été décelée dans les lignes du code de la nouvelle version. En effet, des allusions à une certaine option CarKey ont été signalées, permettant de transformer l'iPhone en clé de voiture, et plus encore.



Avec le seconde bêta d’iOS 13.4 parue hier, d'autres informations liées à la nouveauté ont pu être trouvé, et on sait désormais qu'il sera possible de partager des clés virtuelles.

CarKey permettra le partage de sa clé virtuelle

Selon les trouvailles provenant du code, un détenteur d'une ou de plusieurs clés virtuelles pourra faire un partage à des proches via iMessage pour être stocké dans l'application Wallet.



Ainsi, impossible de partager la clé à d'autres utilisateurs ne possédant pas d'appareils avec une pomme au dos, pour des raisons de sécurité (et de compatibilité).



Bien sûr, la clé ne pourra pas être partagée à un groupe de personnes, mais bel et bien dans un message individuel, avec au choix un accès temporaire ou indéfini.



Pour rappel, CarKey permettra à notre téléphone de déverrouiller, verrouiller et démarrer une voiture, à condition qu'elle soit compatible NFC. On a hâte qu'Apple en parle officiellement !



Source