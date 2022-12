Vous pouvez partager votre CarKey avec les utilisateurs Android

Si vous êtes propriétaire de l'une des rares voitures sur le marché à prendre en charge la fameuse CarKey d'Apple, vous pouvez désormais partager cette clé de voiture virtuelle avec des utilisateurs non-iPhone pour la première fois. Et sans surprise, il faut un Google Pixel pour commencer.

CarKey s'ouvre aux Google Pixel

Apple travaille avec l'IETF et les membres de l'industrie pour normaliser le partage des clés de voiture virtuelles entre plates-formes. La première mise en œuvre de cette prise en charge a été lancée cette semaine pour les propriétaires de Google Pixel. Le concurrent numéro un d'Apple s'efforce de déployer le support pour tous les appareils Android 12+ prochainement.



La fonction CarKey permet à l'application Wallet de traiter le déverrouillage de votre voiture de la même manière que vous pouvez effectuer des paiements sans contact avec Apple Pay. Approchez-vous de votre voiture, puis présentez votre iPhone ou votre Apple Watch pour la déverrouiller.

Comment partager une CarKey

Vous pouvez partager des clés de voiture en utilisant le bouton Partager dans l'application Wallet. Vous pouviez auparavant envoyer la clé à d'autres utilisateurs d'iPhone. Sous iOS 16.1 ou une version ultérieure, l'application Wallet génère des clés qui fonctionnent également avec d'autres plateformes de support, notamment les personnes sous Android.



Pour l'envoyer, vous pouvez choisir votre application préférée comme Messages, Mail et WhatsApp. Vous pouvez sécuriser le processus en utilisant un code optionnel à usage unique.

À tout moment par la suite, vous pouvez révoquer l'accès à une clé de voiture partagée. Il vous suffit d'ouvrir l'application Wallet, de sélectionner votre clé de voiture et de toucher l'icône Personnes pour gérer la liste actuelle des clés partagées pour ce véhicule.

Apple X IETF

Le partenariat d'Apple avec l'IETF a été annoncé pour la première fois lors de la WWDC 22 de cette année. Le groupe travaille encore à l'élaboration d'une spécification finale qui sera mise à la disposition du public afin que chacun puisse l'adopter. Mais pour l'instant, seuls Apple et Google ont accès aux protocoles nécessaires et travaillent en privé sur leurs implémentations respectives.



Reste que pour le moment seuls BMW, Kia et Genesis proposent des véhicules compatibles, cf page CarPlay d'Apple.