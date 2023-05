Aux États-Unis, un étrange bug gêne l'envoi de messages entre utilisateurs iOS et Android

Depuis sa sortie, iOS 16 a apporté son lot de bugs, il s'agit probablement de la version qui a provoqué le plus de difficultés depuis de nombreuses années. Malgré les périodes de bêtas qui durent toujours plus longtemps, certaines instabilités arrivent à passer entre les mailles du filet. Aux États-Unis, un bug cause un dérangement pour la communication par SMS entre un utilisateur d'iPhone et un utilisateur de smartphone sous Android.

Un bug qui concerne principalement les utilisateurs chez AT&T

Depuis plus de 24 heures, des clients Apple aux États-Unis rencontrent un bug assez surprenant dans l'application Messages, dès qu'ils essaient de discuter par SMS avec des utilisateurs sous Android ou Google Voice, l'iPhone ajoute systématiquement un "+" devant le numéro de téléphone. Si à la première approche cela ne semble être qu'un détail, le problème, c'est que l'opérateur considère cela comme l'envoi d'un SMS à l'international.



En effet, pour un opérateur américain, un envoi vers ce numéro de téléphone :

858-867-1109 = envoi vers les États-Unis

+8588671109 = envoi vers l'international

Sur Reddit, on retrouve plusieurs témoignages d'utilisateurs impactés, le point commun entre tous les messages : ils détiennent tous un forfait mobile chez l'opérateur le plus populaire aux États-Unis : AT&T.



Si vous vivez aux États-Unis et que vous êtes concerné, il existe plusieurs solutions qui permettent de résoudre le problème : réinitialiser les réglages réseau, activer puis désactiver le mode avion, réaliser un redémarrage en mode DFU (quand on reste appuyé sur le bouton verrouillage de l'iPhone et le bouton volume bas).

Pour le moment, Apple et AT&T n'ont pas réagi à ce bug apparu récemment dans l'application Messages.