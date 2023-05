Les migrations Android vers iOS ont explosé en mars 2023 aux États-Unis !

1 com

Depuis toujours, Apple a un atout majeur : celui de fidéliser ses clients dans son écosystème. Contrairement à un utilisateur sous Android, un propriétaire d'iPhone a nettement moins de chance d'être tenté de passer du côté obscur. Une récente étude américaine organisée par le Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) montre une fois de plus la loyauté des clients Apple et l'infidélité croissante des utilisateurs Android qui sont toujours plus nombreux à tout abandonner pour passer dans le monde merveilleux de la pomme.

Android -> iOS

Des migrations en constante évolution

Selon une récente étude du CIRP aux États-Unis, les migrations d'Android vers iOS en mars 2023 n'ont jamais été aussi importantes que ces cinq dernières années, c'est le résultat d'un iPhone qui propose des nouveautés toujours plus convaincantes et d'un OS qui ne cesse de s'améliorer notamment avec des évolutions très attendues comme les Live Activities, la personnalisation de l'écran de verrouillage, les widgets...



En mars 2023, Apple a eu une certaine facilité à attirer les propriétaires de smartphones sous Android, l'étude affirme que 15% des personnes sondées avaient un smartphone concurrent avant d'obtenir leur iPhone, une statistique en hausse de 5% par rapport à mars 2020. Les résultats ont aussi montré que les clients Apple sont nombreux à renouveler leur iPhone, ils ne passent pas forcément vers la dernière gamme, mais ils investissent dans des iPhone tout aussi récents comme les iPhone 13 ou iPhone 12.

Autre statistique intéressante, c'est qu'on retrouve également beaucoup de personnes qui choisissent l'iPhone pour leur premier smartphone. Il peut s'agir d'adolescents qui viennent d'avoir leur premier téléphone ou encore de personnes âgées qui ont pris du temps à sauter le pas pour acquérir un smartphone.



Cette étude américaine montre qu'Apple arrive à apporter les arguments nécessaires et à atteindre facilement les possesseurs de smartphones sous Android, malgré parfois quelques fonctionnalités et modèles de smartphone absent dans le catalogue (on pense notamment aux modèles pliables qui n'existent toujours pas chez Apple).