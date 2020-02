Orange propose enfin Youtube sur les Livebox !

Alors que de nombreux clients possèdent des téléviseurs connectés accédant à Youtube, Netflix et autres services, les box Internet n'ont pas abdiqué. En effet, la plupart offre un accès à toutes les plateformes de streaming, sauf Orange qui était encore récalcitrant au service de Google. Après Netflix qui a enfin trouvé sa voie chez Free , Orange signe donc un accord de diffusion avec Youtube. L’opérateur français vient de confirmer officiellement l’arrivée de YouTube directement sur ses décodeurs à partir de la semaine prochaine, le 25 février pour être exact. Le contenu sera entièrement accessible, y compris en 4K pour ceux qui possèdent un écran compatible. Par contre, Orange ne précise pas si il s'agira d'une app ou d'une chaine façon OCS Go. Par contre, nous savons déjà que YouTube sera éligible au contrôle parental, histoire de mettre des barrières aux enfants qui ont tendance à passer leur journée dessus. Outre les décodeurs, la clé TV v2 d’Orange accueillera également Youtube mardi prochain. Il faudra certainement redémarrer votre box pour installer le nouveau firmware. Découvrir la Livebox d'Orange .

