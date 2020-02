Netflix lance un "Top 10" pour mettre en avant les films et séries les plus populaires

Déploiement d'une nouvelle fonctionnalité du côté du très célèbre Netflix (v12.20.0, 77 Mo, iOS 12.0), ou plutôt d'une nouvelle sélection permettant de mettre en avant les séries télévisées et films qui ont la cote en ce moment.



En effet, le célèbre service de streaming lance une section Top 10 permettant donc de retrouver le contenu le plus populaire, comme l'expliquent nos confrères de TechCrunch.



On apprend donc qu'il y aura un top général, un top pour les séries et un top pour les films.

Netflix lance son Top 10 pour le contenu populaire

Netflix indique que ces premiers tops seront mis à jour quotidiennement dans chaque pays : l'écran d'accueil affichera le top 10 global tandis que si vous passez sur l'onglet film ou séries, vous aurez le droit au top dédié.



Petit bonus pour le contenu qui se hissera dans l'un des tops puisqu'il se verra récompensé d'un badge «top 10». Ces classements varieront d'une personne à une autre, se fiant à vos goûts :

La liste des top 10 apparaîtra sur votre écran d'accueil Netflix, mais la position réelle de la liste variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous.



Lorsque vous regardez un grand film ou une émission de télévision, vous le partagez avec votre famille et vos amis, ou vous en parlez au travail, afin que les autres puissent également en profiter. Nous espérons que ces premières listes aideront à créer plus de ces moments partagés, tout en nous aidant tous à trouver quelque chose à regarder plus rapidement et facilement

La fonctionnalité est actuellement en déploiement !

