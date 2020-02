L'iPhone XR s'est mieux vendu que l'iPhone 11 en 2019

Alban Martin

L'iPhone XR d'Apple était le smartphone le plus populaire au monde en 2019, selon les nouvelles données d'Omdia. Les expéditions de l'iPhone XR auraient été de 9 millions d'unités supérieures au modèle d'iPhone le plus récent, l'iPhone 11.



Omdia est une société d'analyse issue de la fusion de la division de recherche d'Informa Tech et du portefeuille de recherche technologique acquis IHS Markit.

L'iPhone XR en grande forme en 2019

Selon le rapport Omdia, Apple a expédié 46,3 millions d'iPhone XR en 2019, soit deux fois plus qu'en 2018, année de sa sortie. Il faut dire que l'iPhone XR avait eu seulement trois mois en 2018, et avec une année pleine en 2019, il a même vu son prix baisser à plusieurs reprises, dont une définitive en septembre.



Pendant ce temps, les expéditions d'iPhone 11 ont atteint 37,3 millions d'unités au cours de l'année 2019, soit un excellent chiffre qui préfigure des ventes encore meilleures en 2020 en attendant l'iPhone 12.



Derrière, on trouve Samsung avec les Galaxy A10, Galaxy A50 et Galaxy A20. L'iPhone 11 Pro Max était le sixième smartphone le plus populaire l'an dernier avec 17,6 millions de livraisons, suivi de l'iPhone 8 avec 17,4 millions.



Globalement, Omdia estime que les livraisons d'iPhone d'Apple ont diminué de 4,6% en 2019 par rapport à l'année précédente. Mais la hausse du prix moyen a permis de conserver la marge et même de l'améliorer.



D'après nous, l'iPhone 11 sera le plus vendu en 2020, suivi par l'iPhone 12, puis l'iPhone XR et l'iPhone 12 Pro (Max). L'iPhone 11 Pro devrait disparaitre à la fin septembre des rayons.



Voici le tableau publié par Omdia :