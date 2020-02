iPhone 12 Flip : un concept renversant

Il y a 3 heures

Alban Martin

4

Si l'iPhone 12 est prévu pour la rentrée 2020 avec de nombreuses nouveautés dont la 5G, il est certain qu'il ne sera pas pliable comme certains concurrents de chez Huawei ou Samsung.



Ce n'est pas grave, puisque le concept "iPhone 12 Flip" de @bad.not.bad y remédie de fort belle manière.

L'iPhone pliable pourrait ressembler à ça

Si vous en avez marre des concepts d'iPhone pliables sur base de Galaxy Fold, regardez donc la vidéo postée sur Instagram et qui fait le tour du monde. On y voit un iPhone à clapet qui s'ouvre automatiquement après un geste sur la partie visible de l'écran. Ensuite, l'appareil s'anime afin de se déplier entièrement. Magique.



On remarquera que le designer a pris soin de montrer les transitions entre les deux modes et affiche un iOS (14 ?) sans labels sous les icônes. De même, ce futur iPhone ne possède ni encoche, ni bord autour de l'écran.



A date, l'iPhone 12 doit réduire son encoche justement, mais certainement garder une zone pour les capteurs à l'avant, tout en apportant la 5G, la recharge inversée, un écran 120 Hz et plus encore.



Les plus attentifs auront remarqué que les apps Instagram, Gmail, Chrome, Facebook, Tinder, Youtube, WhatsApp, Snapchat, Twitch et Fortnite sont installées.



Voici le concept en vidéo de l'iPhone 12 Flip :