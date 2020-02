Lady Gaga tease son nouveau clip filmé avec l'iPhone

Hier à 22:51 (Màj hier à 22:51)

Guillaume Gabriel

Après Justin Timberlake, c'est au tour de Lady Gaga de faire son retour sur la scène musicale : après son véritable carton au cinéma et dans les charts avec le film A Star is Born, aux côtés de Bradley Cooper, la célèbre chanteuse tease son retour via Twitter.



Quel est l'intérêt de cet article, me demanderez-vous ? Tout simplement que le clip de sa nouvelle chanson, "Stupid Love", a été entièrement filmé avec un iPhone

Le nouveau clip de Lady Gaga réalisé avec l'iPhone

Dans la lignée de Selena Gomez, c'est donc au tour de Lady Gaga de sortir un clip totalement réalisé avec un iPhone. La vidéo du futur hit Stupid Love a été filmée grâce à l'aide d'un téléphone d'Apple.



Son tweet annonçant son retour est ainsi accompagné d'un petit teaser et de la mention #ShotoniPhone. Un retour attendu pour Lady Gaga, qui n'avait plus sorti de projets solo depuis 2017.