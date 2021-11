Voici la publicité de Noël d'Apple entièrement filmée à l'iPhone 13 Pro

Comme chaque année, Apple profite des fêtes de fin d'année pour mettre en ligne sa publicité de Noël. Contrairement aux autres spots publicitaires le reste de l'année, les produits Apple se font plus discrets puisque l'objectif prioritaire est de raconter une belle histoire avec beaucoup d'émotions.

La publicité de Noël d'Apple est disponible

Pour sa traditionnelle publicité célébrant Noël, la firme de Cupertino a fait appel cette année à Jason Reitman et son père Ivan Reitman deux hommes qui ont été nominés aux Oscars®.

Dans cette courte vidéo de seulement 3 minutes, on retrouve une jeune fille qui sauve le dernier bonhomme de neige que s'apprête à détruire son grand frère. La vidéo se déroule quand Noël est terminé et que les températures vont progressivement revenir à la normale.



Déterminée à sauver la vie du bonhomme de neige, la jeune fille va l'installer dans le congélateur du réfrigérateur pendant toute une année... Son but est de le réinstaller à l'extérieur quand la neige sera de retour !

Une fois le Noël de l'année suivante arrivée, le bonhomme de neige va être remis au même emplacement où il a été sauvé l'année précédente. Seulement... Tout ne va pas se passer comme prévu !

Le bonhomme de neige va être saccagé par un passant, un moment douloureux pour la jeune fille qui avait beaucoup d'affection pour ce bonhomme de neige.

Heureusement, les parents et son frère vont l'aider à le refaire et il sera comme avant, mais en mieux !



Le spot publicitaire "Sauver Simon" a entièrement été réalisé par un iPhone 13 Pro, Apple montre au passage ce qu'est capable de faire son smartphone de dernière génération.

Avec les paysages d'hiver, on peut facilement apercevoir le gain de lumière sur l'iPhone 13 Pro (2,2x plus de lumière grâce au capteur grand-angle), mais aussi les talents du mode cinématique.