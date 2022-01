Apple partage la publicité "Shot on iPhone 13 Pro spécial Nouvel An chinois"

Chaque génération d'iPhone y a le droit, Apple met en avant tous les ans la qualité extraordinaire des photos et des vidéos sur le dernier modèle d'iPhone commercialisé. L'iPhone 13 Pro n'y échappe pas et s'occupe même de la promotion spéciale Nouvel An chinois qui aura lieu à partir du mardi 1er février 2022.

The Comeback

Apple a partagé sur sa chaine YouTube une nouvelle vidéo promotionnelle pour montrer les vidéos qu'est capable de prendre l'iPhone 13 Pro. Pour cette publicité, la firme de Cupertino a choisi de mettre à l'honneur le Nouvel An chinois avec un court métrage intitulé The Comeback.

Pour enregistrer ce spot publicitaire, l'entreprise a fait appel au réalisateur Zhang Meng, il a eu pour mission de tourner une vidéo qui donne le "coup d'envoi de l'Année du tigre". La vidéo met en avant un père et un fils qui vivent dans un village oublié, mais qui ont tous les deux un rêve en commun qu'ils souhaitent à tout prix réaliser !

La totalité de la vidéo a été tournée avec plusieurs iPhone 13 Pro installés sur des supports professionnels pour faciliter le tournage. Au total, la vidéo dure 23 minutes et 15 secondes, elle montre des paysages et des scènes absolument époustouflants. Malheureusement, dans les réglages de la vidéo sur YouTube, il n'est pas possible de sélectionner la qualité d'image en 2160p, la qualité maximum reste du 1080p.



Connaissant l'importance qu'a le Nouvel An chinois pour les utilisateurs résidents en Chine, Apple a également participé à l'événement de ce début d'année en commercialisant pendant plusieurs jours une série exclusive des AirPods Pro aux couleurs du Nouvel An chinois.