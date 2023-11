Voici la publicité de Noël d’Apple intitulée « Fuzzy Feelings »

Le message principal que met en avant Apple est que la créativité peut changer notre perception des autres et du monde, la firme de Cupertino rappelle l'importance de la perspective pour enrichir nos expériences. La campagne se conclut sur le slogan inspirant que c'est l'individu qui crée l'esprit des vacances. Fidèle à sa tradition, Apple ne manque pas de partager un aperçu des méthodes de production du film, illustrant ainsi l'innovation derrière leur message festif. Cette publicité continue la tradition annuelle d'Apple de créer des publicités de Noël distinctives et souvent primées.

Apple a lancé sa publicité de Noël 2023 intitulée "Fuzzy Feelings", un court métrage capturé avec un iPhone 15 Pro Max et monté sur un MacBook Air avec des logiciels professionnels. La publicité met en scène une dessinatrice confrontée à un supérieur exigeant dans un environnement de travail tendu. L'histoire se déroule autour de ses illustrations animées, où elle échappe à la réalité en dessinant son chef dans des scénarios comiques et embarrassants. Cependant, une révélation sur le véritable caractère bienveillant de son chef la pousse à modifier son animation, ajoutant une chaleur festive à l'histoire.

Tous les ans, Apple fête Noël à travers une publicité qui est mise en ligne sur YouTube puis qui passe à la TV. Pour l’édition 2023, Apple a misé sur une publicité simple et créative qui devrait plaire à tout le monde !

