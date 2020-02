Apple va lancer un clavier avec trackpad intégré pour l’iPad Pro

Il y a 2 heures

William Teixeira

Réagir

Apple le sait, les consommateurs qui choisissent l’iPad apprécient tout particulièrement les claviers physiques afin que leur tablette devienne une véritable alternative à un ordinateur portable.



La firme de Cupertino propose déjà un Smart Keyboard, mais celui-ci sera un peu particulier, puisqu’il aura un trackpad intégré, comme le clavier pliant qu’on vous a partagé récemment.

Sortie courant l’année 2020 pour le nouveau SmartKeyboard

C’est le média The Information qui dévoile la bonne nouvelle ! Apple prévoit de lancer de façon imminente la production de masse du clavier nouvelle génération, qui aura un trackpad pour se déplacer sans toucher l’écran. Une nouveauté qui a été possible grâce à iPadOS qui a ajouté les périphériques externes comme « outil d’accessibilité ».

Le rapport explique : « Apple prévoit de sortir un accessoire de clavier iPad plus tard cette année qui comprendra un trackpad intégré, la dernière étape dans ses efforts pour positionner la tablette comme alternative aux ordinateurs portables, selon une personne familière avec le sujet. La société sortira probablement l'accessoire aux côtés de la prochaine version de l'iPad Pro 2020 attendue plus tard cette année.»



Il ne faudra pas s’attendre à un changement de design, ni de matériaux. Ce nouveau clavier devrait reprendre les codes esthétiques de ses prédécesseurs.

Le 22 janvier 2020, une autre rumeur avait visé le Smart Keyboard de l’iPad. Digitimes avait dévoilé l’intention d’Apple de sortir un clavier rétro-éclairé pour iPad Pro. Quelque chose de similaire de ce qu’on retrouve sur les MacBook. Le rapport qui dévoile le trackpad intégré ne parle pas lui de rétro-éclairage des touches.



Choix surprenant, vous allez me dire... Apple a sélectionné Foxconn pour la production de ce nouveau clavier pour iPad. En pleine période de Coronavirus avec des usines qui sont en majorité en Chine et qui ont du mal à reprendre une activité à 100%, on ne sait pas si c’est l’idée du siècle ! La production sera probablement transférée en Taïwan ou en Inde sous les directives du partenaire historique d’Apple.