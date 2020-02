Le Huawei P40 Lite est officiel : écran FULL HD+, trois capteurs photo, 299 euros

Guillaume Gabriel

Le constructeur chinois n'a finalement pas attendu le keynote prévu au mois de mars pour faire la présentation de la nouvelle version Lite de la gamme P40.



Peut-être que les responsables de la firme auront bien assez à dire durant cette fameuse soirée, préférant prendre de l'avance en présentant la version low-cost et gardant leurs forces pour le bouquet final ?



En tout cas, le P40 Lite est officiel, et nous allons voir ce qu'il a dans le ventre...

Le Huawei P40 Lite s'officialise avant le keynote de mars

C'est donc parti pour le P40 Lite que le célèbre constructeur chinois vient de présenter pendant la journée : ainsi, la version low-cost de la nouvelle gamme de smartphones embarque un écran 6,4 pouces FULL HD+ avec technologie IPS.



À l'intérieur, ça rouille un peu puisqu'on retrouve le processeur Kirin 810 avec 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 128 Go, une batterie de 4200 mAh. On retrouve également un lecteur d’empreintes sur la tranche droite du smartphone, tandis que l'appareil photo sur la façade avant affiche 16 MPx pour une ouverture à f/2.0.



Au dos, un triple capteur est composé d'un IMX 586 de 48 MPx à ouverture f/1.8, d'un ultra grand angle 8 MPx à ouverture f/2.4 ainsi qu'un macro 2 MPx. Le Huawei P40 Lite sera en vente dès le mois de mars au prix de 299 euros.



