Mobile ID : Bouygues, Orange et SFR veulent vous protéger

Il y a 1 heure (Màj il y a 17 min)

Guillaume Gabriel

Une nouvelle fois, les trois opérateurs les plus connus de l'hexagone s'unissent pour lancer un projet commun : cette fois-ci, on parle du projet Mobile ID qui veut venir sécuriser vos connexions et aller encore plus loin que ce qui se fait actuellement.



En effet, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez vous authentifier rapidement grâce à Apple, Facebook ou encore Google. Le concept de Mobile ID est un peu le même, sauf que la carte SIM aurait sa place dans le cheminement.

Bouygues, Orange et SFR présentent Mobile ID

C'est l'Association française du multimédia mobile (AFMM) qui partage la nouvelle, Bouygues, Orange et SFR veulent lancer une « offre de services autour de la confiance digitale destinée aux fournisseurs de services en ligne et e-commerçants. »



Le projet se décompose en quatre parties : SIM Verify, Form ID, Home Verify et Match ID.

SIM verify

Le premier point concerne donc la carte SIM : avec SIM Verify, les opérateurs veulent faire face aux petits malins qui volent le numéro de téléphone en en demandant une nouvelle puis s'en servent pour commettre d'autres méfaits.



Ainsi, si le système est en place sur le site web visité, au moment de faire une action comme un achat, il va vérifier l'ancienneté de la SIM : si celle-ci est trop récente, il y aura suspicion et donc un autre moyen de confirmation sera demandé.

Form ID

C'est déjà très connu, puisque les appareils proposent déjà de le faire, que ce soit des smartphones ou des ordinateurs : Form ID permet de renseigner des champs automatiquement pour vous lors d'inscriptions sur des sites web.



Pour ce faire, le protocole va piocher dans les informations personnelles que vous lui avez donné lors de la souscription à un forfait. Bien sûr, il vous faudra valider l'envoi de ces données, et dans ce cas, deux possibilités :

Si données cellulaires, validation automatique grâce au réseau

Si WiFi, un SMS est envoyé avec un code

Home Verify

Home Verify veut continuer la simplification de vos inscriptions qui nécessitent un justificatif de domicile : l'outil fera alors l'envoi seul, sans avoir besoin de télécharger, scanner ou uploader quoique ce soit...

Match ID

Match ID, lui, comme son nom le laisse présager, veillera aux fraudes en comparant les données lors d'une inscription sur un site web avec celles que vous avez renseignées lors de votre enregistrement chez l'opérateur.



Que pensez-vous de cette possible mise en place ? Personnellement, j'ai comme un goût de déjà vu, alors que l'Europe se prépare d'ores et déjà à la sécurité biométrique...

