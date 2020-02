Coronavirus : Apple envoie des colis avec de la nourriture, un iPad, des masques... à ses employés chinois

Apple le sait, la situation en Chine est très compliquée, la firme vient de faire un beau geste envers ses employés qui ne peuvent pas aller travailler et qui sont contraints de rester confinés à leur domicile. La direction de Cupertino a pris la décision d'envoyer des colis avec de la nourriture, un iPad, des masques pour la famille...

Ça en mettrait presque la larme à l'oeil ! L'équipe de direction d'Apple n'oublie pas ses salariés chinois qui vivent dans la peur depuis maintenant plus d'un mois. La majorité des habitants doivent rester chez eux sur ordre des autorités chinoises et ne sortent que pour aller faire les courses urgentes.

La firme californienne a envoyé il y a quelques jours un colis avec plusieurs produits à l'intérieur, on y retrouve des gâteaux, des chocolats, du café, du thé, du savon, des masques, un iPad de 10,2"...



Un employé particulièrement ému par l'attention que lui a porté l'entreprise a partagé cette photo sur le réseau social Weibo :

Le colis était accompagné d'une lettre expliquant pourquoi Apple avait glissé un iPad et souhaitant beaucoup de courage dans cette période difficile.

Chers collègues du Hubei et de Wenzhou,



Nous espérons que cette note vous trouvera en bonne santé. Depuis la dernière communication avec vous, nous comprenons que vous restez tous forts en cette période difficile. Nous comprenons les difficultés que vous rencontrez et souhaitons vous apporter notre meilleur soutien, à vous et à vos familles. Le Hubei et la ville de Wuhan ont été les plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus, qui a coûté la vie à 2 835 personnes en Chine.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux, au nom de toute l'équipe Apple, ainsi qu'un autre CareKit pour vous et vos familles. Dans le kit, vous trouverez des articles de confort et un iPad qui peuvent être utilisés pour faciliter l'apprentissage en ligne des enfants ou aider à passer le temps pendant le séjour prolongé à la maison.

De plus, une série de services de conseil et de consultation ont été spécialement préparés pour vous afin de vous aider à traverser cette période.