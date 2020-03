Bird lance son service de paiement "Bird Pay"

Bird n'est pas le genre d'entreprise qui se satisfait que d'une seule activité. La firme veut se diversifier et a choisi d'entrer en concurrence avec les géants du paiement sur smartphone. On parle bien sûr d'Apple et Google. L'entreprise expérimente à l'heure actuelle "Bird Pay".

Lancement du nouveau service à Los Angeles

L'entreprise a privilégié commencer sa phase d'expérimentation en Californie, l'endroit où siège la marque de trottinettes électriques. Plusieurs commerçants ont déjà commencé à installer des petits supports avec le logo "Bird Pay" et un QR code.

Le principe est simple, les utilisateurs ouvrent leur application "Appareil photo" de leur iPhone, scanne le QR Code (qui se trouve à proximité de la caisse du commerçant) et sont redirigé vers l'application Bird pour valider le paiement. Celui-ci sera réalisé sur le moyen de paiement déjà enregistré pour les locations de trottinette électrique.

Pourquoi Bird a décidé de se lancer dans ce nouveau business qui est complètement à l'opposé de son secteur d'activité depuis sa création ?

Si la firme a choisi de lancer Bird Pay, c'est qu'il y a une raison. En analysant les déplacements de ses fidèles clients, la marque à remarquer qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui prenaient une trottinette en libre service pour se rendre chez un commerçant. En réalité, cela représente environ 50% des trajets effectués.



L'équipe de direction de Bird s'est alors réunie pour réfléchir comment en tirer profit. C'est là qu'est venu l'idée d'un système de paiement via QR code avec une commission pour chaque paiement effectué.

Pour l'instant Bird Pay n'est disponible qu'à Los Angeles, mais devrait l'être prochainement en Europe et dans le reste du monde. Pour l'instant, la firme californienne n'en est qu'au stade des expérimentations, le rythme de déploiement suivra en fonction des résultats des premiers tests.



