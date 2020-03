Concept d'iPhone 12 Pro Max Ultra avec un écran sans encoche

Julien Russo

Nous n'avons pour l'instant aucune fuite visuelle de l'iPhone 12, il est donc toujours possible de faire travailler son imagination. À ce petit jeu, Hasan Kaymak spécialiste des concepts qui font rêver, a frappé fort avec cet hypothétique iPhone 12 Pro Max Ultra qui n'a plus aucune encoche !

Un iPhone 12 comme cela ? On valide.

On se dit, parfois Apple devrait faire signer un contrat de travail à certains des designers qui font le buzz sur internet. Cette fois-ci, Hasan a imaginé un iPhone 12 avec un contour et une coque arrière en aluminium. On retrouve également un grand écran de 6,7 pouces Retina display dépourvu d'encoche comme l'affirme certaines rumeurs.



Dans les caractéristiques, on retrouve également 4 capteurs photo, ce qui serait fort possible puisque Apple mise énormément sur les photos et vidéos avec son iPhone, un atout majeur au niveau des ventes.

Selon la vision d'Hasan Kaymak, le nouveau smartphone d'Apple perdrait son unique port après la disparition de la prise jack, le port Lightning ! La firme californienne privilégierait la recharge sans fil, on imagine que si ça arrive un jour, Apple fournirait bien sûr une base de recharge sans fil dans le pack. L'iPhone 12 embraquerait aussi un système audio composé d'une paire de haut-parleurs stéréo.