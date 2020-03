Les nouvelles applications : Vimeo Create, Calendar by 44, uLouder

Vimeo Create (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 111 Mo, iOS 11.0)



Créez des vidéos éblouissantes en un instant, même si vous n'en aviez jamais fait avant. Vimeo Create vous permet de créer facilement des vidéos percutantes afin de vous démarquer sur la toile et de booster votre marque. Notre outil de création vidéo intelligent et ses centaines de modèles personnalisés rendent la création vidéo bien plus simple et accessible à tous, à tout moment. Découvrez Create, le nouvel outil performant de Vimeo, la meilleure plateforme et communauté vidéo professionnelle qui compte 90 millions d'utilisateurs dans le monde.



Vimeo Create vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer des vidéos mémorables en un instant ! Télécharger l'app gratuite Vimeo Create





Calendar by 44 (App, iPhone / iPad, v1.0.7, 111 Mo, iOS 12.0, Fortyfour AB)



Calendar by 44 a été conçu à partir de zéro pour une vitesse implacable. Pour un calendrier incroyablement rapide.



Avec moins de distractions et moins d'informations redondantes. Également un nouveau type de flux intuitif pour créer des événements. Une vue d'une page qui vous permet de taper des éléments comme le calendrier, l'heure, les notes, l'emplacement et les balises de couleur - directement dans le titre. Vous n'avez donc pas à fouiller dans les menus. Télécharger l'app gratuite Calendar by 44