Air Wick lance son diffuseur d'huiles essentielles intelligent

On se demandait comment ça ne pouvait pas encore exister dans leur catalogue, étant donné que Air Wick n'est autre que leader du marché... La firme vient de lancer son premier diffuseur d'huiles essentielles intelligent qui se contrôle avec l'iPhone.



Le Essential Mist Smart n'est donc pas une réelle surprise vu la popularité en hausse de ces petites huiles au sein des foyers, qui s'allient désormais aux technologies.



Il faut dire que de nombreux concurrents se sont déjà lancés dans le milieu, avec plus ou moins de réussite.



La célèbre firme Air Wick a créé sa popularité au travers de la vente d'huiles essentielles et de diffuseurs pour la maison. Seulement, avec la commercialisation du nouveau Essential Mist Smart, ces derniers mettent un pied sur le marché du connecté, grâce à ce diffuseur contrôlable avec l'iPhone.



Le petit plus, c'est que ce dernier ne nécessite plus d'eau, mais il se sert de recharges prémélangées :

Le diffuseur intelligent Air Wick® Essential Mist® transforme les huiles essentielles en une brume légère et parfumée. Le diffuseur est un appareil sans fil facile à utiliser conçu pour les recharges prémélangées - éliminant l'utilisation d'eau permettant une affaire sans gâchis. Le diffuseur léger et portable d'Air Wick® Essential Mist est désormais amélioré avec les capacités Bluetooth®.

Ainsi, l'application officielle pour iPhone permet de l'activer/désactiver, de lancer un programme ou encore de modifier l'intensité. On regrette l'absence de HomeKit, mais il faut dire qu'à seulement 20$, le gadget est déjà intéressant.



Pour le moment, le nouveau Essential Mist Smart est uniquement disponible aux États-Unis.

