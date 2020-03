Apple Pay : Bientôt disponible au Mexique

La firme de Cupertino reprend la même stratégie qu'en France, c'est-à-dire choisir une banque pour l'exclusivité afin de créer une envie chez les clients des banques concurrentes, ce qui pousse après les autres banques à signer l'accord Apple Pay. Pour l'instant le Mexique n'a pas encore de date officielle pour le lancement d'Apple Pay. Très attendu par les utilisateurs iOS dans le pays, cela ne devrait plus tarder. Source

Le déploiement mondial d'Apple Pay est loin d'être terminé. Le paiement sans contact via l'iPhone et l'Apple Watch est déjà présent dans de nombreux pays, mais pas partout. Une bonne nouvelle vient d'arriver pour les Mexicains, Apple Pay pourrait bientôt être lancé officiellement au Mexique. Le signe qui nous fait dire ça ? L'ajout de CB dans "Wallet" qui a marché pour plusieurs personnes.

