Digitimes confirme le miniLED sur iPad Pro et Macbook 2020

Il y a 1 heure

Alban Martin

Comme vu hier, Apple prévoit de lancer un iPad Pro 12,9 pouces et plusieurs modèles d'ordinateurs portables avec des écrans rétroéclairés de type Mini-LED cette année. Cette fois, c'est Digitimes qui confirme l'information après avoir sondé des sources industrielles.

Digitimes rejoint Kuo sur le MiniLED

Cela correspond aux informations partagées plus tôt cette semaine par l'analyste Ming-Chi Kuo, qui a déclaré qu'Apple développait six produits avec des écrans mini-LED pour une sortie d'ici la fin de 2021, y compris le nouvel iPad Pro 12,9 pouces, l'iPad 8 de 10,2 pouces, l'iPad Mini 6 de 7,9 pouces, iMac Pro de 27 pouces, MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces.



Kuo s'attend en particulier à ce que le nouvel iMac Pro soit lancé au cours du quatrième trimestre 2020. Apple n'a pas actualisé l'iMac Pro depuis sa sortie en décembre 2017, il est donc très probable qu'il accueille prochainement une mise à jour.



DigiTimes affirme qu'Apple adoptera également le rétro-éclairage Mini-LED pour "quelques modèles de moniteurs LCD", mais il n'est pas clair si cela se réfère à l'iMac / iMac Pro ou aux écrans autonomes. Le Pro Display XDR haut de gamme d'Apple utilise 576 LED, mais ce n'est pas un mini-LED. En comparaison, les premiers modèles d'iPad et de MacBook avec rétro-éclairage MiniLED devraient avoir plus de 10 000 LED.



Kuo a déjà déclaré que les écrans rétro-éclairés à mini LED permettront des conceptions de produits plus minces et plus légères, tout en offrant bon nombre des mêmes avantages des écrans OLED utilisés sur les derniers iPhones, comme une très large gamme de couleurs, un contraste élevé et une plage dynamique avec de vraies noires.



Enfin, le plus grand fabricant de LED de Taiwan, Epistar, serait l'un des fournisseurs d'Apple pour ces modèles d'iPad et de Mac, avec Innolux.



