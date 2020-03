Un programme de réparation pour l’écran noir de l’iPad Air 3

Apple indique que seul l’iPad Air 3 souffre d’un tel défaut, et encore, ce ne sont que quelques exemplaires qui seraient touchés. Si vous avez ce problème, nul doute que vous avez déjà contacté le SAV d’Apple. Mais avec ce programme, tout est plus simple, il suffit de prendre contact avec eux (ou d’aller en Apple Store) pour avoir une réparation gratuite. Bien évidemment, cela n’étendra pas la garantie de l’appareil. Tout est expliqué sur la page officielle du programme .

Les appareils affectés ont été fabriqués entre mars 2019 et octobre 2019. Apple ou un centre de services agréé Apple procédera gratuitement à la réparation des appareils concernés.

Apple a déterminé que, dans certaines circonstances, l’écran d’un nombre limité d’appareils iPad Air (3e génération) peut devenir définitivement noir. Il est possible que l’écran clignote ou scintille brièvement avant de devenir noir.

Cela fait longtemps. Apple let en place un nouveau programme de réparation à grande échelle, cette fois pour l’ iPad Air 3 , le modèle vendu depuis mars 2019. Cette 3e génération de « Air » peut présenter un vilain problème d’écran noir, et Apple le reconnaît enfin.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.