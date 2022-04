Apple lance un programme de réparation pour des Apple Watch Series 6 avec un écran blanc

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Dans le passé, Apple a ouvert plusieurs programmes de réparations quand une panne venait à être répétitive, toutefois, cela a principalement concerné les Mac et les iPhone. Aujourd'hui, Apple annonce la création d'une prise en charge mondiale pour l'Apple Watch Series 6 qui aurait un problème d'écran tout blanc chez de nombreux utilisateurs.

Une réparation entièrement gratuite

Comme toutes les autres entreprises, Apple observe minutieusement les dysfonctionnements qui reviennent le plus souvent à son service technique et dans les centres de services agréés. Quand le problème se présente une multitude de fois et ne peut se résoudre via une mise à jour logicielle, le géant californien n'hésite pas une seule seconde à reconnaître son erreur et ouvre un programme de réparation pour offrir une prestation gratuite.



Dès aujourd'hui, les propriétaires de l'Apple Watch Series 6 qui constatent "un souci d'écran blanc" en permanence peuvent se rapprocher d'Apple (ou d'un centre de services agréés) pour réclamer une réparation sans frais. La bonne nouvelle, c'est que cela concerne aussi bien les Apple Watch Series 6 sous garantie que celles qui ne le sont plus (attention : limite de 2 ans après achat).

Après enquête, Apple a identifié les Apple Watch qui sont touchés par ce problème d'écran, il s'agirait des Series 6 qui ont été fabriqués entre avril et septembre 2021, cela représente une tonne d'exemplaires en circulation partout dans le monde !

Comment savoir si votre Apple Watch est éligible à la réparation offerte ?

Comme pour tout programme de réparation, Apple se protège des consommateurs qui pourraient abuser de cette soudaine générosité.

Plusieurs conditions ont été posées :

Votre Apple Watch Series 6 doit avoir une taille de boîtier de 40 mm

Votre Apple Watch Series 6 doit avoir été fabriquée entre avril 2021 et septembre 2021

En tant que client, il est impossible de savoir quand votre Apple Watch a été fabriquée dans les usines partenaires d'Apple en Asie. Pour éviter les prises de rendez-vous inutiles, Apple a mis en place un système de vérification de numéro de série sur la page dédiée au programme de réparation de l'écran blanc.



Pour connaître le numéro de série de votre Apple Watch, voici le chemin à suivre :

Appuyez sur la Digital Crown afin d'aller au menu où vous trouverez toutes les applications

Accédez à l'application "Réglages"

Accédez à "Général"

Appuyez sur "Informations"

Puis vous verrez une ligne "numéro de série", il suffira de rentrer cette série de chiffres et de lettres directement sur le site d'Apple.

La firme de Cupertino précise qu'elle se réserve le droit de restreindre ou limiter la réparation au pays ou à la région d'achat d'origine.