MadLipz : une app gratuite pour faire des parodies vidéos

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

MadLipz n'est pas une nouvelle app - elle existe depuis 2015, mais elle fait de plus en plus de bruit. Vous avez probablement vu des parodies réussies sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et autre TikTok dernièrement, il s'agit peut être de l'oeuvre de MadLipz.



Regardez le trailer de l'app qui buzz en ce moment :

MadLipz : détourner des vidéos pour créer des parodies à mourir de rire à la Mozinor

Comme vous pouvez le voir sur le site officiel, les détournements d'interviews, de films et autres vidéos sont souvent drôles et bien réalisés. C'est en partie grâce à l'outil qu'est MadLipz.



Vous avez à votre disposition une tonne de vidéos réparties en plusieurs catégories. Une fois votre choix fait, vous pouvez commencer à vous amuser à doubler les voix et / ou à ajouter des sous-titres via l'éditeur intégré qui facilite le montage. La combinaison des deux permet d'obtenir de bons résultats, pour peu que vous ayez un peu de talent. En effet, le doublage est un métier et il faut pratiquer avant d'arriver à quelque chose de correct. Si vous avez de l'imagination et de l'humour, profitez-en pour faire rire vos amis mais aussi tous les utilisateurs de MadLipz.



Parmi les options pratiques de l'appli, on note la possibilité d'enregistrer plusieurs pistes audio et également de garder le fond sonore, histoire d'ajouter de la crédibilité à votre détournement.



Mais finalement, si vous n'êtes pas fait pour cela, vous pouvez quand même télécharger l'app car les milliers de vidéos réalisées par la communauté valent le coup d'oeil. Certains sont vraiment doués et nous rappelle l'époque d'un certain Mozinor...

Télécharger l'app gratuite MadLipz