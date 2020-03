Un documentaire explosif sur Siri et la vie privée

2020-03

Corentin Ruffin

Si vous suivez l'actualité de France TV ou que vous parcourez les tendances de YouTube, peut-être connaissez-vous déjà les vidéos de #DataGueule, une websérie qui traite de l'actualité d'une façon ludique.



Il faut savoir que ces derniers ont lancé une nouvelle série, en partenariat avec les célèbres studios français : portant le nom de Invisibles : les travailleurs du clic, cette dernière "part à la rencontre de ceux qu’on ne voit plus ou dont on ignore même souvent l’existence".

Des révélations sur Siri et sur la vie privée chez Apple

Quatre épisodes sont d'ores et déjà disponibles en ligne, mais le dernier arrivant risque de faire beaucoup parler de lui... Dans celui-ci, on y découvre Thomas, ex-language analyst chez GlobeTech Services.



Quel rapport avec Apple, me direz-vous ? Tout simplement car il s'agit de l'un des prestataires de la Pomme, basé à Cork, en Irlande. Ces derniers sont en partie en charge de l'amélioration de Siri, en travaillant notamment sur des écoutes enregistrées via une Apple Watch, un iPhone ou un iPad.



Selon lui, iOS conserve une trace de certaines interactions avec l'assistant vocal, sous forme de fichiers audio. Pour aller encore plus loin, il précise que "les micros des appareils Apple sont ouverts tout le temps et que les enregistrements se déclenchent de manière aléatoire. Des tas et des tas d’enregistrements où en fait l’assistant vocal se déclenchait tout seul."



Il estime que certains utilisateurs sont écoutés en permanence et que la quantité d'audio récoltés serait phénoménale... Reste désormais à savoir de quand date ce témoignage, qui a pu être enregistré avant le scandale de l'an passé où Tim Cook a avoué la faute puis rectifié le tir avec une mise à jour d'iOS 13.2. On peut ainsi décider ou non de participer au programme d'amélioration en envoyant nos données anonymisées.



Quelque chose nous dit que l'affaire n'est pas terminée...