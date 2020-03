iOS 14 : de l’OCR avec l’Apple Pencil

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Encore une fuite à propos d’iOS 14. Cette fois, il s’agit des capacités OCR d’iOS 14 et d’iPadOS 14.



Alors que l’app Notes censure les gros mots manuscrits depuis iOS 13, elle fait déjà de la reconnaissance d’écriture, la fameuse OCR. Mais Apple va aller plus loin pour transformer ce que vous écrivez avec le stylet en texte.

PencilKit améliore l’OCR

La nouvelle fonctionnalité serait donc liée à l’Apple Pencil et au framework PencilKit.



D’après la source de Macrumors qui a décidément eu vent de plusieurs nouveautés pour iOS 14, cette nouveauté devrait être compatible dans tout le système iOS et iPadOS, en tout là où il est possible d’écrire du texte à l’aide du clavier.



Avec l’Apple Pencil, il serait alors possible d’écrire dans les applications natives comme Notes, Messages, Calendrier, Mail et autres et profiter de la reconnaissance de texte pour que l'ensemble soit converti en version numérique modifiable en temps réel. Pour cela, une interface flottante apparaîtra si vous avez l’Apple Pencil et que vous touchez un champs de texte, permettant la saisie écrite.



Mais plutôt que de limiter son usage à quelques apps, Apple aurait prévu une API publique dans le PencilKit afin que tous les développeurs puissent s’en servir.

Enfin, le prochain Apple Pencil (ou même les anciens peut-être) pourra dessiner des formes parfaites grâce à une fonction de remplissage magique, idéal pour réaliser des illustrations et autres présentations.



Source