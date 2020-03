L'option Fournisseur TV ne sert à rien (pour l'instant)

Si vous vous posez la question comme notre lecteur Alex, l'entrée Fournisseur TV dans les réglages de nos iPhone n'est pas si nouvelle que cela. Disponible puis 2016 aux USA, nous l'avions vu apparaitre l'an dernier. En France, elle n'affiche qu'une seule option nommée "Monaco Telecom TV" et ne concerne donc pas grand monde.

Mais à quoi sert "Fournisseur TV" ?

Pour ceux qui ne voient pas le rapport, il s'agit tout simplement d'un moyen simple pour les fournisseurs d'accès Internet de permettre la connexion à leur service. Monaco Telecom propose par exemple une formule avec Apple TV. L'iPhone est alors un intermédiaire pour paramétrer l'accès en insérant identifiant et mot de passe. Ensuite, l'application tvOS correspondante s'active automatiquement. On peut imaginer qu'en Suisse, Salt propose la même chose.



Apple explique que cela permet au fournisseur TV d'échanger les informations du compte de l'utilisateur et ainsi facilite la connexion dans les apps qui ont besoin des identifiants.



Une chose est sûre, passer par l'Apple TV plutôt que les box des opérateurs français est une très bonne idée. Espérons qu'Orange, Bouygues, SFR et Free proposent une telle option rapidement.