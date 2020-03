Bauhutte commercialise un lit pour gamers

Le jeu vidéo prend de plus en plus d'importance dans les foyers, notamment auprès des plus jeunes, qui cherchent de plus en plus de confort lors de leurs tentatives de Top 1 sur Fortnite.



Bureaux, chaises, tapis et bien d'autres... Les constructeurs peuvent y voir là une véritable opportunité de marché pour tenter d'attirer des clients toujours plus dépensiers pour avoir un setup digne des plus grands.



Seulement, on ne s'attendait pas à une telle arrivée dans le commerce puisque Bauhutte vient de lancer un... lit pour gamers.

Un lit spécial pour les gamers

Qu'il est bon de pouvoir jouer de son lit, bien que réservé en temps normal à des jeux mobile ou de consoles portables... Mais, Bauhutte veut inverser la tendance en commercialisant un lit conçu pour que les amateurs de jeux vidéo.



En effet, le japonais lance un espace hyper confortable avec haut-parleurs intégrés au cadre du lit, des écrans multiples et des endroits prévus pour poser boisson et nourriture.



Attention tout de même, pour se procurer cette merveille (?), il faudra débourser minimum 600 dollars (le tout option grimpe jusqu'à 1 100 dollars). Rappelons tout de même qu'il est important de bouger et de faire du sport en parallèle...



