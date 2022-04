Porsche annonce un écran miniLED 32 pouces à 1999€ pour gamers

Si vous voulez un moniteur de la marque Apple avec un véritable rétroéclairage mini-LED, on ne sait pas encore combien de temps vous devrez attendre. Mais un écran mini-LED Porsche est prévu pour juin, et vous pouvez le précommander dès maintenant.



Le moniteur une résolution 4K pour une taille de 32 pouces, ainsi qu'une connexion USB-C, ce qui devrait le rendre compatible avec les Mac, mais il ne sera pas accessible à toutes les bourses à cause du prix positionné à 1999 euros....

Une alternative au Pro Display XDR ?

Apple affirme que son moniteur Pro Display XDR, au prix exorbitant de 5499€, utilise un rétroéclairage à mini-LED. En vrai, ce dernier utilise certainement la même technologie d'éclairage LED à gradation locale, mais avec 576 "zones de gradation", on est loin de ce qui est généralement considéré comme un véritable rétroéclairage mini-LED. Le nouvel Apple Studio Display n'offre pas non plus la dernière technologie de rétroéclairage.



Toutefois, après avoir introduit cette technologie sur le MacBook Pro 2021 et l'iPad Pro M1, il semble inévitable que le véritable rétroéclairage mini-LED fasse son apparition dans un futur écran Apple d'ici peu, bien que les analystes ne soient pas d'accord sur la date à laquelle cela pourrait se produire.

L'écran miniLED de Porsche sera disponible en juin

Porsche Design - la division des produits grand public du constructeur automobile - a annoncé son tout premier écran mini-LED de 32 pouces. Toutefois, à la lecture des spécifications et de la description, il apparaît rapidement que le Porsche Design AOC AGON PRO PD32M est fermement destiné aux joueurs.

Un dynamisme visible associé aux performances de la technologie gaming AOC : le Porsche Design AOC Agon Pro PD32M établit de nouvelles normes dans le domaine des écrans gaming. L’écran plat mini-LED sans bords de 32 pouces représente le summum en termes de performances de moniteur. Il repose avec le boîtier d'affichage arrière sur un pied trapézoïdal en aluminium dans le style des volants Porsche. Le design audacieux et élancé du moniteur s'inspire également des voitures de sport Porsche. Les performances sont à la hauteur du design extérieur : le panneau, affichage certifié HDR 1400 avec une résolution 4K et un large espace colorimétrique de 97 % DCI-P3, assure un excellent rendu visuel pour le gaming, le streaming et le traitement graphique. Le taux de rafraîchissement élevé (144 Hz), le temps de réponse de 1 ms (technologie Adaptive Sync) et le rendu graphique impressionnant et détaillé (luminosité maximale de 1 600 nits) garantissent une expérience de jeu toujours plus fluide. Les ports de connexion telles que HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB-C ainsi que la configuration d'écran en mode paysage ou portrait offrent une expérience de confort parfaite pour les joueurs professionnels.

Voici les détails techniques :

Écran mini-LED sans bords de 32 pouces pour le gaming, le streaming et le traitement graphique.

Design inspiré du sport automobile avec pied en aluminium.

Affichage avec résolution 4K, taux de rafraîchissement de 144 Hz, affichage certifié HDR 1400 et large espace colorimétrique de 97 % DCI-P3.

Deux haut-parleurs de 8 W chacun, certifiés DTS Sound.

Connectique : HDMI x 2 (prend en charge HDMI 2.1), DisplayPort x 1, USB type C x 1, USB 3.2 x 4, casque.

Le AOC AGON PRO PD32M est donc un écran complet qui est même doté d'un support de casque robuste qui permet aux joueurs de placer leurs écouteurs encombrants dans un endroit bien rangé.



Mais pour cela, il faudra débourser 2000 euros et attendre la livraison à partir du 15 juin. Rendez-vous sur le site de Porsche pour le découvrir.