Spotify commercialise son Car Thing à 89,99 dollars

Il y a 3 heures

Julien Russo

3



Spotify n'est pas le premier service de streaming par hasard, l'entreprise suédoise fait tout pour attirer les abonnés et les faire rester. Pour cela, il existe les contenus exclusifs comme les podcasts avec un investissement à 200 millions de dollars ou encore un un lecteur audio physique à installer dans sa voiture.

Découvrez Car Thing

Après une annonce qui a fait beaucoup de bruit il y a moins d'un an, Spotify entame la commercialisation de son appareil audio "Car Thing" qui s'installe sur le tableau de bord de votre véhicule !

Disponible au tarif de 89,99$, le Car Thing vous permet d’explorer tout le catalogue Spotify avec en plus un accès à vos podcasts et playlists préférés.



Pour faire simple, il s'agit d'un lecteur de musique avec une interface comme on pourrait en retrouver sur une application de smartphone, vous avez le bouton de lecture aléatoire, le bouton précédent/suivant ainsi que la gestion de la lecture et de la pause. En cours de lecture, vous apercevez la pochette de l'album, le titre, le nom de l'artiste ainsi qu'en haut le nom de la playlist ou du podcast que vous êtes en train d'écouter.

Voici à quoi ça ressemble...

Vous l'aurez compris, pour les personnes qui ont un vieil autoradio et qui n'ont pas accès à des technologies comme Apple CarPlay avec plusieurs applications (dont Spotify et Apple Music), c'est une véritable alternative qui vous apportera un lien direct avec votre service de streaming Spotify.



Sans surprise, le Car Thing est un produit qui est exclusivement réservé pour les membres Spotify Premium, en plus de vous faire payer 89,99$, la firme suédoise insiste aussi pour que vous souscriviez à l'abonnement Premium. Tant qu'à faire...

Les fonctionnalités phares

Le Car Thing embarque un écran tactile de la taille d'un smartphone, autrement dit il ne sera pas encombrant si vous n'avez pas beaucoup de place. Pour les personnes qui souhaitent une expérience interactive différente que le tactile, Spotify a intégré un bouton de navigation qui vous permettra de vous déplacer sans avoir besoin de poser vos doigts sur l'écran.



L'atout majeur de cet appareil, c'est l'intégration d'un assistant vocal, Spotify n'a pas inclus Google Assistant ni Amazon Alexa, mais bien son propre assistant que vous pourrez invoquer en disant la commande "Hey Spotify".

Le petit point faible, c'est que la reconnaissance vocale ne pourra pas reconnaître la voix de l'utilisateur (comme un HomePod), ce qui aurait pu être utile pour éviter que vos enfants à l'arrière changent la musique pendant que vous conduisez.

Ça se passe comment la connexion ?

Le Car Thing dépendra de votre smartphone, il fonctionnera via Bluetooth ou un câble USB qui sera relié à votre smartphone. Dans le deuxième cas, il sera nécessaire d'avoir un câble Lightning -> USB si vous êtes sur un iPhone.



Ce nouveau lecteur qui se fixe sur votre tableau de bord sera compatible avec les appareils sous iOS et Android, Spotify voulait absolument que tous ses abonnés puissent profiter du Car Thing dès son lancement.



Pour le moment, ce lecteur audio est disponible qu'aux États-Unis avec les frais d'expédition inclus, cependant il devrait bientôt débarquer à l'international. Il est probable que Spotify attend de voir les premiers retours de ses abonnés et si le succès commercial est au rendez-vous.

Avec cette stratégie, Spotify a peut-être trouvé la meilleure technique de fidélisation, puisque vous vous doutez bien qu'après avoir investi 89,99$, les utilisateurs ne partiront pas vers un concurrent où leur lecteur audio sera inutilisable.

